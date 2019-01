En 33-årig kvinna från Karlskrona kommun blev under tisdagen åtalad för bidragsbrott. Kvinnan ska under 24 olika tillfällen ansökt om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn och Försäkringskassan har betalat ut bidragen felaktigt då kvinnan lämnat in oriktiga uppgifter.

Händelserna ska ha inträffat mellan den 25 maj 2015 och 22 mars 2017 och kvinnan ska ha fått drygt 70 000 kronor utbetalt på ett felaktigt sätt.