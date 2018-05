Foto: Samuel Abrahamsson

Under söndagskvällen var det dags för danseleverna på Kulturskolan att genomföra sin årliga dansföreställning. De gjorde det inför en fullsatt konserthusteatern i Karlskrona med vårshowen "Around the world".

Alla danselever på Kulturskolan medverkade tillsammans med Trumbolaget och Wiinds.