Kommunen är rekordsnabb med bygglov

Karlskrona kommun rapporterar via ett pressmeddelande att hanteringen av bygglov går rekordsnabbt. Under första halvåret 2019 var genomsnittstiden på 13,5 dagar. En minskning från genomsnittet på 21 dagar som rådde under 2018.

Tiden har bland annat sjunkit eftersom att processen digitaliserats.

– Det har blivit säkrare och går snabbare, säger Anders Söderberg, bygglovschef på Karlskrona kommun.

Enligt lag ska ett bygglov ges om inom tio veckor från den dag då en komplett ansökan inkommit.

– Jag är så klart väldigt stolt över att vi på alla sätt och vis lever upp till de mål som har satts upp nationellt, säger Anders Söderberg.