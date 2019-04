Matvanor för hatad fågel ska kartläggas

SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, vill kartlägga skarven än mer.

Den här gången handlar det om vad skärgårdens mest hatade fågel äter.

Foto: Emma Lind/Svensk Naturförvaltning

Det finns många skarvkolonier i Blekinge, men exakt hur många skarvar det finns i länet är oklart. Det är fram till nu inte heller helt kartlagt vad denna ständigt omdiskuterade skärgårdsfågel äter.

Nu har SLU sökt dispens för att beträda skyddad natur i Blekinge för att samla in dietprover, framför allt spybollar.

– Vi vill framför allt kartlägga vad skarven äter under häckningsperioden och vilken föda som fågelungarna bjuds på. Dieten kommer också att hjälpa oss se spridningen av den invasiva arten svartmunnad smörbult, säger Karl Lundström på institutionen för akvatiska resurser i Lysekil.

Tanken är inte bara att utreda skarvens matvanor utan också få en bättre bild över hur många skarvar som övervintrar i Blekinge.

– Vi är ju ganska nyfikna på hur många skarvar det finns i Blekinges skärgård och ska också räkna skarv från båt under året. Det vi gör är att samla information som kan användas i den sakliga debatten. Det blir ofta väldigt polariserat och en hätsk debatt när det handlar om skarven, säger Karl Lundström.

Det är allmänt känt att yrkesfiskarna inte gillar skarven. Den stora och glupska fågeln påverkar fisket till den grad att länsstyrelsen beslutade om en skyddsjakt på skarv i Blekinge skärgård under året. Totalt får 2 000 fåglar skjutas under 2019. Vilket är mellan 600 och 700 skarvar fler än under 2017 och 2018.

I februari kunde Sydöstran berätta att länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt på skarv inom kust och skärgårdsområden i Blekinge under året. Totalt får 2 000 fåglar skjutas under året.

I ansökan skriver SLU att det insamlade materialet ingår i ett flerårigt projekt, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Där undersöks också sälarnas påverkar på kustfisket.

SLU skriver att det insamlade materialet kommer att ingå i ett flerårigt projekt, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, med fokus att undersöka sälars och skarvars påverkan på fisk längs Sveriges kust.

I sin ansökan konstaterar också SLU att det saknas en samordnad och regelbunden inventeringar av skarv i Sverige. Något som funnits i Finland och Danmark sedan flera år tillbaka.

De senaste inventeringarna av skarv i Blekinge gjordes 2013 och 2018. Den här gången handlar det dock om att ta sig iland på öar och skär som annars har tillträdesförbud från april till mitten av juli, alltså under häckningsperioden.

Öarna det handlar är bland annat Kyrkoskären, Törneskären, Torraskär, Vållholmen samt flera mindre skär i Bräkne-Hoby skärgård.