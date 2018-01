Kafé håller stängt efter inbrott – kassaskåp länsat

Foto: Jens Olander

Kassaapparaten förstördes och kassaskåpet länsades i samband med det nattliga inbrottet. Så Militärhemmets kafé har fått hålla stängt under ett par dagar.

– Så klart väldigt tråkigt, men det viktiga är att ingen person kom till skada, säger Christian Stärnevall, som är kassör och föreståndare för Stiftelsen Militärhemmet på Stortorget.

Under torsdagen berättar han för BLT om synen som mötte honom efter inbrottet någon gång mellan tisdag kväll och onsdag morgon.

– Dörren till köksträdgården var uppbruten – förmodligen med kofot. Pärmar och papper var nedrivna. Från ett par uppbrutna nyckelskåp hade man tagit nycklarna till kassaskåpet, som var länsat.

Anledningen till stängningen är att kaféets kassaapparat samtidigt förstördes.

Foto: Staffan Lindbom

Christan Stärnevall misstänker att tjuven eller tjuvarna brutit sig in via bakgården från Kyrkogatan sent under kvällen mellan klockan 21.30 och midnatt. Alternativt tidigt på morgonen.

Även en grannfastighet som renoveras på Fortifikationsgatan ska ha drabbats. Under morgontimmarna anmäldes dessutom ett inbrott på andra sidan Stortorget, hos en thairestaurang på Rådhusgatan.

– Polisen har inte varit här för teknisk undersökning. Kanske hade de inte resurser, men de har inte varit speciellt engagerade i alla fall, säger Christian Stärnevall.

Däremot har en pengakasse för bankinsättning hittats av en privatperson och lämnats till polisstationen.

– Jag vet inte var man hittade den, men det låg ett kvitto från vår adress Stortorget 1 i den i alla fall. Och den ska polisen i alla fall ha skickat på undersökning för att leta fingeravtryck.

Ett antal tusenlappar försvann från kassaskåpet och problemet med kassaapparaten gör att man räknar med att öppna kaféet först under fredagen igen.