Sarah Klang släppte hyllade debutskivan "Love In The Milky Way" i början av året. I sommar ger hon sig ut på en omfattande Sverigeturné och torsdagen den 12 juli kommer hon till Hasslöfestivalen, skriver Paraply produktion i ett pressmeddelande.

Utöver Sarah Klang är Europe, Nationalteatern, Lena Philipsson, Kapten Röd, Wilmer X, Dan Hylander och Raj Montana Band klara för Hasslöfestivalen 12-14 juli. Det är även klart att Louisiana Avenue blir festivalens husband.

