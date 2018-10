Hockey, kärlek och svek när NKT Arena blir inspelningsplats för tv-drama

Foto: Johanna Rundgren

Tv-serien Eagles gör drama om att vara ung i en svensk småstad, och kretsar kring ett A-lag i hockey.

Delar av serien spelas in på NKT Arena i Karlskrona och med hockeyspelare från KHK.

Under sju intensiva veckor spelas tv-serien Eagles in i Småland och Blekinge. Själva handlingen utspelas i Oskarshamn, där de flesta scener spelas in. Men delar av inspelningen förläggs till Karlskrona och NKT Arena, där också hockeykompetens på isen lånas in från KHK. Spelare både från A-laget och från J18-laget agerar statister.

Men också skådespelarna får ställa sig på isen emellanåt.

– Det är många hockeyscener, och jag är med i en del av dem. Jag spelade hockey som liten, säger Edvard Olsson, som har en av huvudrollerna i Eagles.

Foto: Johanna Rundgren

Han har varit med i ett par tv- och filmproduktioner förut, men det här blir första riktiga huvudrollen.

Hans karaktär är son till ett före detta NHL-proffs, och har vuxit upp i USA. Tv-serien börjar när familjen flyttat hem och bosatt sig i Oskarshamn.

– Det är en tv-serie om ungdomar och om kärlek, rivalitet och svek, säger producenten Stefan H Lindén, på produktionsbolaget New Stories.

Han har skapat idén till tv-serien, som sedan har blivit manus och nu håller på att bli en serie på åtta avsnitt. Han har även vuxit upp i Oskarshamn, samt även spelat hockey ett tag som år.

Foto: Johanna Rundgren

Stefan H Lindén vill helst undvika liknelser med norska tv-fenomenet Skam, som utspelar sig bland norska storstadsungdomar.

– Jag har hämtat mer inspiration från amerikanska serier i så fall. Det finns många som utspelar sig i småstadsmiljö, säger Stefan H Lindén.

Foto: Johanna Rundgren

Filmaren Henrik JP Åkesson och Filmplan Karlskrona har ordnat inspelningsplatser, kontakter lokalt och att göra produktionen möjlig i Karlskrona.

– Det här är det första av många projekt, säger Henrik JP Åkesson, som jobbar för att få i gång mer film- och tv-produktion i Blekinge.

Runt 3000 ungdomar har sökt rollerna i serien vid casting-tillfällen runt om i landet, bland annat i Karlskrona.

Eagles kommer att visas på SVT Play under våren 2019.