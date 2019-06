Helgens väder: Värmen håller i sig

I onsdags slogs det värmerekord i Karlshamn.

Även i helgen kan Blekinge vänta sig temperaturer upp emot 30 grader

SMHI: ”Det kan bli riktigt varmt”.

Foto: Johansen , Erik

Under onsdagen uppmättes 31,3 grader i Karlshamn, årets högsta temperatur i Blekinge. Till helgen rekordet slås igen.

– I helgen kan det bli riktigt varmt. Under gårdagen hade vi ju lite svalare temperaturer men det kommer att skifta under dagen och idag under fredagen kan vi se termometrarna krypa upp emot 25 grader, säger Marcus Sjöstedt, jourhavande meteorolog på SMHI.

Hur varmt blir det då i helgen?

– Imorgon kan vi däremot vänta oss temperaturer upp emot 30 grader. Regnet slipper vi dessutom, det kan finnas enstaka passerande molnslöjor men ingenting som skymmer allt för mycket. Söndagen blir liknande, om möjligt lite svalare.

Vad beror denna höga värme på?

– Det är en del av den värmebölja som finns över kontinenten, här i Sverige upplever vi inte de temperaturer som man gör i södra Europa men stora delar av södra Sverige får det förhållandevis väldigt varmt.

Många upplever säkert även varma nätter men någon tropisk natt har Blekinge ännu inte upplevt i år.

– För att det ska räknas som tropisk natt så ska temperaturen legat på eller över 20 grader under hela dygnet, där är vi inte riktigt ännu. Framåt småtimmarna sjunker värmen nämligen ner mot 15 grader, säger Marcus Sjöstedt.

Men nästa vecka svalnar det av igen.

– Den varmaste luften kommer att få en skjuts öster ut och det blir då svalare över Sverige. Med det sagt så kan vi ändå vänta oss temperaturer runt 20 grader och någon dag då den stiger mot 25. I största allmänhet blir det dessutom soligt men den kan även passera lite regnskurar någon dag.