Här onlineshoppades det mest under Black Friday i Blekinge

Nu är siffrorna inne för hur bra det gick för Black Fridays e-handel. I Blekinge växte försäljningen med 9 procent och statistik visar att fler handlar under hela veckan istället för bara under självaste Black Friday.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den importerade rea-högtiden från USA, Black Friday, är nu över. En del kritik har riktats i år kring den ökande konsumtionen. Det har dock inte hindrat svenskarna och Blekingeborna från att shoppa loss på nätet, det visar statistik från Klarna.

Under själva Black Friday ökade försäljningen online i Blekinge med nio procent jämfört med föregående år. Då Black Friday nu har förlängts till att vara under flera dagar kan man dock se en ännu större ökning om man kollar på hela veckan. Under hela den så kallade ”Black Week” har försäljningen online ökat med 30 procent i Sverige jämfört med förra året.

– När veckan summeras kan vi konstatera att Black Friday fortsätter växa och fortfarande är ohotad som årets i särklass största shoppingdag. Försäljningen ökar dock i ännu högre utsträckning under dagarna innan och efter, som alltmer blivit Black Week för svenska folket, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende i ett pressmeddelande.

I Blekinge var det Olofström som stod för den största ökningen. 15 procent mer handlades online under Black Friday i år jämfört med förra året. Olofström hade också mest shopping per capita under rean. Den kommun som avstod mest från handlandet var Karlshamn då det endast ökade med två procent.