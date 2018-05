Hansson (S) förvånad över att fältgruppen tvingats bort

Foto: Patric Söderström

Fältgruppen i Kungsmarken har efter en incident slutat med sin verksamhet i Kungsmarken.

Kommunalrådet Patrik Hansson är förvånad över nyheten.

– Jag hade ingen information alls om detta, säger han.

Under torsdagens fullmäktige diskuterades hur tryggheten upplevs i Karlskrona. Ett återkommande ämne var händelsen i Kungsmarken som gjort att fältgruppens arbete just nu ligger nere där under kvällar och helger efter en incident där de kände sig hotade.

Kommunalrådet Patrik Hansson (S) blev mycket förvånad när han fick läsa om händelsen i torsdagens BLT.

– Vi i kommunledningen har inte fått en bokstav om detta i information vilket jag tycker är konstigt. Det borde vi har fått. Jag har under torsdagen skrivit till kommundirektören och kommunikationschefen för att få veta mer. Att vad beror det här på och hur ska man lösa det, säger han.

Hansson hoppas få reda på varför och att de snart kan återuppta sitt arbete igen.

– Jag behöver veta på vilka grunder och vilken incident som har hänt. Jag vill att fältgruppen ska vara igång där men jag har för lite information om det nu, säger han.