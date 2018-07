Två personer i 45-årsåldern paddlade under lördagsförmiddagen in i Örlogshamnen. De greps på plats av marinsoldater som kallade dit polis. Polisen kunde senare släppa de två personerna som kom från Danmark och med största sannolikhet hade råkat ta sig in på området utan uppsåt. Enligt polisen kommer de att få böta för överträdelsen.