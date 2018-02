God morgon! Trolljägare

”Nice picture, how are you doing?”.

Så löd det meddelandet på Instagram från en kvinna som utgav sig för att vara amerikansk militär och kroppsbyggare.

Min inre trolldetektor gav utslag direkt och jag sa till min sambo att jag tänkte spela med för att se när kontot började be om pengar eller lösenord.

Samtidigt började jakten.

Jag gick igenom kontots bilder och hittade en på en medalj från en kroppsbyggartävling. Efter några sökningar hittade jag bilder på deltagarna i tävlingen och såg att kvinnan på bilden hette något helt annat än den som kontaktat mig.

Jag hittade och varnade den riktiga kvinnan som i sin tur anmälde det fejkade kontot.

Så var försiktiga på nätet, det är många som inte är den utger sig för att vara.