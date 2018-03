God morgon! Markisen

Rulla ut. Åker direkt in.

Markisen hemma har gäckat mig i månader.Trots att all automatik på markisen stängts av vägrade den stanna ute.

Otaliga samtal med både leverantör och tillverkare utan framgång.

Så häromkvällen slog det mig. I min jakt på det helt automatiserade hemmet hade jag ställt in att markisen skulle åka in när det blåser mer än åtta meter per sekund.

Trodde jag.

Ett litet feltryck på datorn gjorde att markisen reagerade på vindens riktning istället för vindstyrka. All annan vind än strikt nordlig, eller max åtta grader nordöstlig, tvingade in markisen lika snabbt som jag tog ut den.

Jag ställer mig i skamvrån och tvååringen slipper säga ”Elliot galen blir, dumma sol”.