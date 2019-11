Förskola får utmärkelser för projekt om kulturellt utbyte

Kättilsmålas förskola får två kvalitetsstämplar i samband med deras projekt om kulturellt utbyte och samarbete med förskolor från andra länder runtom i Europa.

Foto: Staffan Lindbom

Kättilsmålas förskola har under ett år nu haft ett utbyte med förskolor i Grekland, Portugal, Litauen, Polen och Italien. Detta har skett genom projektet ”My culture, your culture, our culture”. Målsättningen har varit att få större kännedom om andra länders kulturer.

– Barnen blev måna om sina egna traditioner på ett sätt som vi inte upplevt tidigare, säger Sofia Ringholm, som arbetar som pedagog på Kättilsmåla förskola.

Nu har projektet fått två stycken kvalitetsstämplar som visar att projektet hållit hög kvalitet. Det är eTwinning Quality Label och European Quality Label som skolan delgivits.

Under året har barnen sjungit tillsammans i videosamtal, lärt sig enkla fraser på varandras språk och mycket mer.

– Barnen har fått skicka hälsningar där de till exempel beskriver vad de gillar att äta och leka. På så sätt har de kunnat se varandras likheter och olikheter, säger Sofia Ringholm.