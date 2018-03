Flera inbrott i centrum under helgen

Flera inbrott och försök till inbrott har skett i centrala Karlskrona under helgen. Någon gång mellan lördag och söndag bröt någon sig in hos en frisör på Fortifikationsgatan via en krossad ruta till entrédörr. Maskiner och kontanter till ett värde av drygt 6 000 kronor blev bytet.

En restaurang på Kyrkogatan fick entrédörren förstörd på samma sätt, men något inbrott har inte kunna konstateras. På Ronnebygatan upptäcktes att någon brutit upp en dörr på bakgården och tagit sig in i ett restaurangkök. Där har stor oreda orsakats. Bland annat låg kassalådan på golvet, men det är oklart vad som har stulits.