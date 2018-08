Fil stängs av – långa köer att vänta

Med start under tisdagen kommer en fil på Österleden (väg 28) i riktning in mot Karlskrona och i höjd med Oskarsvärn, att vara avstängd för trafik.” Räkna med längre restid och välj gärna alternativa sätt att ta dig till Karlskrona”, meddelar kommunen.

Arbetet är beräknat att pågå under cirka en vecka och görs för att färdigställa den nya påfarten för trafik från brandstationen.

Det kommer under veckan även att vara sämre framkomlighet på Oskarvärnsvägen under några dagar. En fil av vägen på sträckan under Österleden kommer att vara avstängd.