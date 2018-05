Fartfyllt på traditionell dansshow

Foto: Marcus Palmgren

Medan regnet trummade på utanför var det som vanligt fullt i Konserthuset när dansföreningen Spider inledde den första av helgens fyra föreställningar i lördags.

Det var 17:e året i rad som dansarna i åldrarna fyra till 20 år lockades till fullsatt både på parkett och balkongplats. Dansföreningen har genom åren skruvat in sig på ett väl sammansatt program, som underhåller inte bara deltagarnas egna bekanta anhöriga utan en bred publik ur allmänheten. Sammansättningen av dans, musik och show har gett traditionen av att dra fullt hus många år i sträck.

I år gick allt på temat filmmusik under samlingsnamnet ”Soundtracks on the dancefloor”.

Redan innan konferenciern Vera Wellander Lindén hann kliva in på scenen brakade det första numret lös, ”Another Day of Sun” ur filmen La La Land.

Sedan fick hon ordet och släppte loss resten av föreställningen med orden ”tystnad - tagning - action!”

Foto: Marcus Palmgren

