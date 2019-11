Examensarbetena som fick en extra bonus

Foto: Lucas Lindfors/BTH

Juryn har gjort sitt val. Sex studentprojekt på Blekinge Tekniska Högskola belönades med stipendier under fredagen.

Samhällsnytta, kreativitet, affärspotential och praktisk relevans är några av de saker som juryn har tittat på. Ny teknik och teknisk nytta har också vägts in i bedömning av årets examensarbeten på Blekinge Tekniska Högskola.

Totalt delar Sparbanksstiftelsen Kronan ut 200 000 kronor i stipendier för framstående examensarbeten på BTH 2019.

De fördelas på sex studentprojekt:

• Robin Ekholm, 50 000 kronor, studerar till civilingenjör i maskinteknik. Titel: ”Lösningar för att eliminera utsläpp av mikroplaster från plastindustrin”. Arbetet har genomförts i samarbete med Tarkett AB i Ronneby där Robin Ekholm har studerat hur aktörer inom plastindustrin kan implementera metoder och vidta åtgärder för att eliminera utsläpp av mikroplaster. Handledare: Marco Bertoni

• Simon Nilsson, 50 000 kronor, studerar till civilingenjör i spel- och programvaruteknik. Titel ” Automatisk borttagning av data i en relationsdatabas för arkivering”. Examensarbetet har tittat på gallringsprocessen av stora databaser för arkivering och hur man kan minska tiden för arbetet, ge förbättrade gallringsbeslut och minska lagringskostnaderna. Arbetet har genomförts tillsammans med Kommunalförbundet Sydarkivera. Handledare: Håkan Grahn

• Eleni Koutrouli, 25 000 kronor, studerar masterprogram i elektroteknik, inriktning signalbehandling. Titel “Low Complexity Beamformer structure for application in Hearing Aids”. Arbetet som genomförts tillsammans med det danska företaget Oticon A/S har fokuserat på bakgrundsljud och hur man kan reducera brus i hörapparater med hjälp av algoritmer och därmed förbättra förståeligheten. Handledare: Sven Johansson

• Erica Välimaa och Johannes Rydbo, 25 000 kronor, studerar fysisk planering. Titel ”Stadsplanering i internetåldern”. Kandidatuppsatsen har studerat hur stadskärnor förändras när många fysiska butiker stänger, som en effekt av den ökade e-handeln och hur stadsplaneringen i svenska kommuner kan tänka för att möta dessa förändringar. Handledare: Ulla Haglund

• Johan Nuccler Löfving & Isabelle Viidas, 25 000 kronor, studerar digitala spel. Titel ”Det personliga museet”. Detta kandidatarbete undersöker och ger förslag på hur interaktiv teknologi förstärker utställningsupplevelser i museisektorn. Med användning av detta kandidatarbetets insikter kan det skapas mer personliga, lärorika och engagerande utställningar av vårt gemensamma kulturarv. Handledare: Pirjo Elovaara

• Fredrika Ljung & Amelia Kruse, 25 000 kronor, studerar till civilingenjörer i industriell ekonomi. Titel: ”Hur kan ubåtar nå nya höjder? – En studie om kundnöjdhet på en eftermarknad för komplexa produkter”. Detta examensarbete har genomförts tillsammans med Saab Kockums och studerat faktorer med avseende på kundnöjdhet, som är viktiga för företag att uppmärksamma och hantera när de organiserar komplex eftermarknadsverksamhet. Handledare: Viroj Jienwatcharamongkhol

Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut sammanlagt 900 000 kronor till framstående examensarbeten vid tre lärosäten. Förutom BTH belönas arbeten vid Linnéuniversitet och Högskolan i Halmstad. En jury har utsett 28 arbeten för stipendier 2019.