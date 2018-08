Ebba Busch Thor på blixtvisit i Karlskrona

Foto: Fredrik Lund

Trots ett mycket tidspressat schema tog sig Ebba Busch Thor tid att möta både väljare, elever och press. Mycket kom att handla om partiets egna vårdpolitik, men hon passade även på att rikta en känga mot den sittande regeringen.

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor var fylld av energi när hon under fredagen var på blixtvisit i Karlskrona. Den under fredagen pågående Seniorfestivalen gjorde att fokus riktades mot just äldrevård- och omsorgsfrågor, men språkröret passade även på att dela ut en känga till Socialdemokraternas utspel om en extra ledig familjevecka.

– Det är ett uppenbart pr-trick och ett stort svek mot LSS-reformen, menar Ebba Busch Thor.

Kristdemokraterna vill skrota landstinget och lägga över ansvaret på staten istället, i syfte att ge en mer jämn och lika vård oberoende vart i landet vården sker. Samtidigt vill partiet verka för fler lokala vårdcentraler.

Under förutsättning att Kd håller sig kvar i riksdagen efter valet lovar partiet att stödja Moderaternas förslag att utse Ulf Kristersson till statsminister.

– Vi är heller inte främmande för blocköverskridande samarbeten, med undantag för SD, svarar Ebba Busch Thor på BLT:s direkta fråga.

Varför ska folk på landsbygd och i glesbygd rösta på Kd?

– Vi vet att bilen är en frihetsreform, svarar Ebba Busch Thor. Därför är det viktigt att vi stoppar Miljöpartiets pågående politik.

Partiledaren tog sig även tid att svara på flera elevers nyfikna frågor. Allt från yngre skolåldern till studenter som gör sitt livs första val.

– Det finns en stor nyfikenhet hos elever och många har riktigt bra frågor, menar Ebba Busch Thor. Här på plats fick jag frågor gällande jämställdhet och kvinnans möjlighet att synas i samhället. Där vill jag säga att jag är så trött på att kvinnor år 2018 närmast blir omyndigförklarade så snart de får barn. Vill jag vara hemma med mitt nyfödda barn så ska jag också tillåtas vara det, men ingen ska tvinga mig till mammaledighet bara för att.

Besökets andra del bestod i utfrågning på scen inför publik. Där utvecklade Ebba Busch Thor flera av sina resonemang.

– Dagens landstingsorganisationer är för tunga och klumpiga, sa hon. Där har vi nått vägs ände. Vi har just nu det högsta skattetrycket någonsin och ändå en bristande kvalitét på sjukvård med vårdköer som fördubblats under den senaste mandatperioden. Så kan vi inte ha det.

Mindre än 45 minuter efter att hon anlände till Karlskrona fortsatte Ebba Busch Thor vidare mot Växjö för ett nytt torgmöte.