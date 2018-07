Dykare från Karlskrona undersöker grundstött fraktfartyg

Foto: Patric Söderström , Patric Sšderstršm

Ett lastfartyg gick på grund utanför Valdemarsvik i Tjust skärgård norr om Västervik under måndagen. Kaptenen misstänks för sjöfylleri och fartyget läcker olja. Skrovet ska undersökas av Kustbevakningens dykare från Karlskrona under tisdagsmorgonen.

Fartyget, som seglar under Panamaflagg, var på väg mot Södertälje med bilar ombord.

– Det är ett stort fartyg på 139 meter och hon står stadigt på grund. Det finns inga rapporterade skador på någon i besättningen, och orsaken till grundstötningen är fortfarande oklar, säger Valdemar Lindekrantz på Kustbevakningens kommunikationsavdelning till TT.

Under dagen observerade Kustbevakningen att det läcker olja från fartyget.

– Det är ett begränsat utsläpp och det är en lättare olja, en hydraulolja, som har kommit i vattnet och drivit ut till sjöss, säger Lindekrantz.

En anordning ska läggas runt fartyget för att inte mer av oljan, som är tunn och flyktig, ska kunna lämna området. Kaptenen på fartyget, en man i 35-årsåldern, har gripits misstänkt för sjöfylleri.

– Polisen har åkt till med honom till vårdcentral för att ta blodprov. Han har blåst positivt och nu behöver vi göra vidare prov för att kunna styrka sjöfylleri, säger Kim Hild vid polisens ledningscentral.

Under kvällen skulle fartyget vallas in för att skydda vattenområdet ifall ett nytt oljeläckage ändå skulle uppstå, uppger SVT Nyheter. Kamerautrustning var då på väg från Göteborg för att Kustbevakningens dykare från Karlskrona under tisdagsmorgonen ska kunna undersöka skrovets status. Kustbevakningens fartyg Amfitrite, hemmahörande i Karlskrona, är också på plats, rapporterar P4 Blekinge