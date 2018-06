Den eftersökte kumpanen är gripen

Sent under onsdagen kunde polisen gripa även den andra misstänkta mannen.

Som BLT berättade på onsdagsmorgonen hade en 20-årig man i Karlskrona bundits i sitt hem sent på tisdagskvällen efter att först ha utsatts för våld. De två jämngamla förövarna försvann sedan med diverse stöldgods. Brottet rubriceras som människorov.

De två männen kunde dock identifieras och en av dem greps relativt omgående under natten till onsdagen. Sent under onsdagen har polisen nu även kunnat gripa hans kumpan.

Inledande förhör har hållits med båda men hos polisen i Karlskrona vill man inte avslöja vad de sagt eller om de erkänt.

