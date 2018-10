Delägare till XL-bygg är själv brandman

Foto: Charlotta Bäckström

Görgen Persson är på jobbet igen på lördag morgon. Från kontorsfönstret ser han den nerbrunna snickeriverkstaden på XL-bygg i Jämjö.

– Det var chockartat att få brandlarmet och upptäckta att det var mitt företag som brann.

Görgen Persson är en av delägarna till träföretaget XL-bygg i Jämjö som eldhärjades under fredag kväll.

– Jag ringde till Pär Håkansson, den andra delägaren innan jag ens hade hunnit sätta mig i bilen. Vi körde hit båda två., Men det fanns inget vi kunde göra.

Den stora byggnaden där snickeriverkstaden fanns var helt övertänd. Och eldskenet syntes på natthimlen under flera timmar.

– Byggnaden är totalförstörd och allt som fanns i den har gått till spillo. Det blir ett avbräck i vår produktion under en tid framöver, säger Pär Håkansson.

Ägarna beslutade direkt på natten att de skulle öppna butiken och trävarulagret på baksidan på lördag morgon som vanligt. Och kunderna gick in på kontoret för att ge sitt stöd.

Räddningstjänsten har spärrat av området och det pyr fortfarande från massorna som har rasat in. Väggar och tak har fallit och det går inte att ta sig in i byggnaden på grund av den överhängande rasrisken.

– Vi skulle kolla upp ett arkivskåp i byggnaden, men vi kan inte gå in. Det är för farligt även om det inte längre brinner, säger Per Johansson en av deltidsbrandmännen i Jämjö som bevakar brandplatsen under lördagen.

XL-bygg är ett stort företag i Jämjö med en omsättning på runt 60 miljoner kronor. Den nerbrunna snickeriverkstaden står ekonomiskt för en ganska liten del av verksamheten. Men den är viktig.

Foto: Charlotta Bäckström

– Det är här vi tillverkar träinredningar, dörrar, renoverar fönster och bygger inredningar och fixar beställningar som anpassas direkt till kundens behov, säger Pär Håkansson.

Hur löser ni den verksamheten nu?

– Det har vi inte helt klart för oss i dag. Men vi ska fixa det även om det kommer att ta lite tid, säger ägarna.

Polisen jobbar utifrån en teori om att det kan röra sig om en mordbrand. Men det finns inga misstänkta personer i nuläget.

Ägarna har inte heller någon aning om hur branden började, men de är glada över att ingen skadades och att brandmännen lyckades att stoppa branden från att sprida sig.

Foto: Staffan Lindbom

Under brandförloppet var strålningsvärmen så hög att isoleringsmaterial vid spånhuset smälte. Och brandmännen klippa av röret som går in till spånhuset för att inte det skulle ta fyr.

– Spån brinner explosionsartad och det kunde ha gått ännu värre.

Räddningstjänsten kommer att bevaka brandplatsen större delar av lördagen. Och polisens tekniker kan inte gå in och undersöka byggnaden förrän brandrasterna har kallnat.

– Det blir tidigast på måndag, uppger polisen i Blekinge.