De fick Minibladets jury att rocka

Den sjungande hunden Elvis fick juryn att rocka, precis som reportaget om ett besök från Sydafrika. Två mellanstadieklasser har därmed blivit totalt 3 000 kronor rikare.

Foto: Staffan Lindbom

Det är många som engagerat sig i den tävling som Minibladet arrangerat i samarbete med BLT och Sydöstran. Totalt närmare 60 bidrag har juryn haft att bedöma. Nu är vinnarna utsedda - och klasserna fick ta emot var sin prischeck på 1 500 kronor av Sydöstrans chefredaktör Anders Nilsson och BLT:s dito Mimmi Karlsson-Bernfalk.

4 B i Rödebyskolan vann för bästa reportage, där Alva Ranne, Elenore Söderbjörk och Julia Jartelius skildrat besöket av 70 elever från en så kallad kompisklass i Sydafrika.

– Vi hade lätt för att samarbeta, konstaterar de tre skribenterna som inte alls tycker att det var särskilt svårt att göra reportaget tillsammans. Nu får de dela prispengarna med sina klasskamrater.

Läraren Malin Ekelöf säger att eleverna varit väldigt entusiastiska i arbetet med Minibladets reporterskola, att det stämmer bra med läroplanen som säger att eleverna ska lära sig att skriva olika sorters texter, till exempel reportage, och att det här var ett kul sätt att göra det på.

– Det är roligt att det de skriver används, att det blir något extra av det.

Foto: Staffan Lindbom

Priset för bästa läsarbild gick till klass 6 på Fågelmara skola. ”Med en spännande rubrik och ett foto på den söta hunden Elvis fångar Emma Sjöström Ottosson både läsarnas nyfikenhet och hjärtan”, lyder juryns motivering.

Klassen hoppas kunna jobba mer med Minibladet under våren och har bland annat provat på att göra enkäter.

– Det var lite svårare med enkäter, att komma på följdfrågor, berättar läraren Marie Telander.

Emma själv säger att hon brukar spela in många videor, både med sin hund Elvis, sig själv och sina kompisar. I texten till sitt tävlingsbidrag berättar hon att Elvis favoritlåt är ”Ho hey” eller ”Sverige do do do, Sverige do do do”.

– Han sjunger både på kommando och spontant.

Och jo, visst vankas det lite extra hundgodis nu.

De vinnande bidragen Läs juryns motivering Kategorin ”Reportage”: ”Reportaget Sydafrikas besök är ett spännande och lättläst reportage. Fakta blandas med intervjuer på ett snyggt sätt. Ett plus är att artikelförfattarna har med tre foton med tillhörande bildtexter.” Kategorin ”Läsarbild”: ”Med en spännande rubrik och ett foto på den söta hunden Elvis fångar Emma både läsarnas nyfikenhet och hjärtan”. Källa: Minibladet Visa mer...