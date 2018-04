Cirkel sluts i oväntad nisch

Fredrikskyrkan är nyrenoverad och återinvigd. Från och med nu är det också en utställningsplats för konst.

Först ut är The Weather Diaries som turnerat världen runt.

Länge stod det bänkar i Fredrikskyrkans sidoaltare i norr och söder. Efter totalrenoveringen har nya rum skapats inne i kyrkan. Inne i nischerna har också skapats plats för konst.

– Det blir ytterligare en dimension. Konst, kultur, liturgi och diakoni hör ihop, säger kyrkoherde Pamela Garpefors.

Under söndagen är det vernissage för utställningen The Weather Diaries. Utställningen har turnerat runt i Europa, Asien och USA, och gör just nu ett stopp i Sverige. Den berättar om design och identitet hos människor på Färöarna, Island och Grönland.

– Utställningen har turnerat runt i fyra år. Det här är allra första gången vi ställer ut i en kyrka. Det är en fantastisk plats, säger konstnären Sarah Cooper, som tillsammans med Nina Gorfer utforskat hur väder och isolering påverkat livet på Färöarna, Island och Grönland.

I Karlskrona sluts också en cirkel. Max Dager, i dag kultur- och upplevelsechef i Karlskrona, har tidigare jobbat med Nordic Fashion Biennale, som sedan utvecklades till The Weather Diaries.

Utställningen består av fotografier tillsammans med installationer av designers. Det är en mindre del av den som visas i Fredrikskyrkan fram till 10 juni.

Foto: Johanna Rundgren