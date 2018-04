Foto: Jessica Gow/TT

Charlotte Perrelli, som bland annat vunnit Eurovision Song Contest i Jerusalem med ”Take me to your heaven”, ger sig ut på turnén ”Flickan från Småland”. Den 2 december kommer hon Konserthusteatern i Karlskrona. I höst släpps hennes självbiografi med samma namn, och Perrelli medverkar även i ”Så mycket bättre”.