Brotten under Skärgårdsfesten

Foto: Jörgen Ragnarson

Enligt inre befäl i Karlskrona har helgen varit ansträngd men hanterlig.

Enligt polisens inre befäl Magnus Hansson ska Skärgårdsfesten ha inneburit en klar märkbar skillnad från andra helger.

– Festivaler är en ansträngning för polisorganisationen men vi slapp undan allvarligare brott och kunde hantera inflödet av ärenden. Vi har haft betydligt fler poliser i tjänst än en vanlig helg med förstärkning från Hässleholm, Kristianstad och Karlshamn, säger Magnus Hansson.

Ett 10-tal personer omhändertogs för fylleri under lördagen, varav en fördes till akuten. Under torsdagen och fredagen var antalet 6 respektive 8 omhändertaganden. Under helgen skedde även ett flertal narkotikabrott, styrkta fall av bruk samt några beslag.

En misshandel skedde mot festivalens personal under natten mellan lördag och söndag.