Bröt kontaktförbudet mot föräldrarna – begärs häktad

Foto: Maja Suslin/TT

En man i 40-årsåldern satt tidigare i somras häktad misstänkt för misshandel mot sina föräldrar. Mannen släpptes sedermera från häktet medans utredningen pågår och ett kontaktförbud upprättades mot föräldrarna. Under helgen försökte mannen vid sex olika tillfällen besöka föräldrarna i deras hem i Karlskrona och överträdde därmed kontaktförbudet.

Under dessa händelser ska mannen även ha hotat sin far med att han skulle slå honom. Mannen greps och anhölls misstänkt för olaga hot och överträdelse av kontaktförbud. Han begärdes häktad under onsdagseftermiddagen.