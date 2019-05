Här bjuder BLT, 150, på tårtkalas

Foto: Nadja Adawi

Blekinge Läns Tidning fyller i år 150 år, detta firas under hela året runt om i länet och totalt bjuds det på 150 meter tårta.

Först ut i firandet var Karlskrona, som under fredagen bjöd sina läsare på 30 meter tårta. Firandet fortsätter under de närmsta sex månaderna, i Karlskrona men även i de andra länen. I Karlshamn fokuserar BLT på barnen och bjuder därför alla barn på saft och bullar under Pippi-premiären i Bellevueparken i sommar.

– Vi kommer att fira under hela året, bland annat genom att publicera gamla reportage och nyheter från vårt arkiv. Både i stort och smått, för att visa hur vi skildrat den lokala kommunen genom åren, säger BLT:s chefredaktör Mimmi Karlsson-Bernfalk.

BLT vill såklart även fira tillsammans med sina läsare.

– Bland annat så arrangerar vi inspirationskvällar. Vi erbjuder prenumerationserbjudanden, den 24e maj så deltar vi i städdagen i Karlskrona och hoppas då att få med oss våra läsare, och i höst arrangerar vi även en VIP-dag för våra mest trogna läsare, berättar Mimmi.

Gunnar Öjerskog, en trogen läsare av BLT berättar att han prenumererat på papperstidningen i 42 år.

– Jag kan inte leva utan tidningen säger han.

