Blekingarna lottlösa i fågelholks-SM

Foto: Ola Höiden

Både Nättrabyskolan och Bokelundsskolan tog sig till årets final av fågelholks-SM i konkurrens med 326 andra bidrag.

Trots sina kreativa fågelholkar blev det ingen pallplacering i år.

Under söndagen avgjordes årets upplaga av fågelholks-SM som arrangeras av Naturskyddsföreningen. Två skolklasser från Blekinge lyckades kvalificera sig till finalen där tio skolor från hela Sverige tävlande med sina fågelholkar. Nättrabyskolans klass sju visade där upp sin ”Fly to the Stare” och Bokelundsskolans klass 7E deltog med sitt ”Skogsrå”.

I slutändan blev det dock klass 5B från Kvinnbyskolan i Linköping som vann med sin ”Stubbstugan”. Nättrabyskolan och Bokelundsskolan slutade därmed på delad fjärdeplats tillsammans med de övriga bidragen som inte nådde pallplats.

I år var det 13 357 personer som deltog i omröstning och totalt 326 tävlingsbidrag skickades in.

De tio finalholkarna kommer att visas på Lill-Skansen i Stockholm under 2018.