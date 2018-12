Foto: Johan Nilsson / TT

SMHI lovar snö i hela landet och det kan bli hårda vindar.

För Blekinges del är risken dock stor att snön förvandlas till regn innan den når marken.

Ju närmare klockan når tolvslaget på nyårsafton ju mer börjar det blåsa.

Enligt SMHI:s prognos för nyårsafton börjar dygnet med snö i hela landet. Men i Blekinge tar snön i så fall snabb formen av regn och vill det sig illa kan det bli ett besvärligt väglag.

Det ska nämligen frysa på under de tidiga morgontimmarna innan vädret slår om till ett par plusgrader fram på eftermiddagen.

I samband med detta växer molntäcket till sig och det börjar blåsa. Fram på kvällen kan det blåsa ganska ordentligt, och SMHI:s prognos visar omkring 14 meter per sekund när klockan slår midnatt.

Nyårsdagen fortsätter med plusgrader och blåst. Men solen tittar fram redan på förmiddagen och det blir omkring 5 grader varmt.

Det som stör promenaden är att det kan blåsa upp till 21 meter per sekund i byarna under dagen. Det blåsiga vädret fortsätter under natten till onsdag, men börjar sedan avta när det blir vanligt arbetsvecka igen.