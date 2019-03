Björn och Bennys låtskatt på turné – kommer till Blekinge

Foto: Westin Promotion AB/TT

I höst ska Björn och Bennys massiva låtskatt hyllas med en stor Sverigeturné som når Blekinge. Men uppdraget är svårare än man kan tro – även för den mest erfarna Abbatolkaren.

– När jag fick frågan om det här så tänkte jag bara ja! Vilken lycka att få vara i den här musiken i några veckor, säger musikalartisten Gunilla Backman till TT.

Tillsammans med Kalle Moraeus och Johan Boding ska hon i oktober och november turnera land och rike runt med föreställningen "Thank you for the music" för att hylla Benny Andersson och Björn Ulvaeus. Den 1 november är det Karlskronas tur.

Turnéaffischen utlovar musik från "Kristina från Duvemåla", "Chess", "Mamma mia" och Benny Anderssons orkester (BAO), under ledning av Johan Granströms niomannaband.

– Tanken är att man ska gå från föreställningen med en lätt öppen mun och tänka "jösses vad mycket musik de här människorna skrivit". Och i så olika stilar dessutom, säger Kalle Moraeus.

Men urvalsprocessen ligger fortfarande framför de involverade och Kalle Moraeus konstaterar att uttrycket "kill your darlings" bara är förnamnet.

Som medlem i BAO och nära vän till Benny Andersson har han dock vissa låtar som han inte tänker släppa i första taget.

– Han har gjort så mycket fin folkmusik. Där kommer jag att sätta ner foten. Vi ska åtminstone ha med en eller två av de låtarna, säger han.

Gunilla Backman håller med.

– Det tycker jag också. Det kommer att bli en utmaning att välja, man får börja med sina favoriter och sedan sila och sila.

– Och försöka få till något slags kronologisk ordning, fyller Moraeus i.

Musikalartisten Gunilla Backman har tidigare spelat huvudrollen som Donna i den svenska musikalversionen av "Mamma mia" och även medverkat den internationella musikalsuccén "Chess".

– Det är magi i musiken, jag kan bara beskriva det så. Jag kunde vara hur trött som helst i perioder när vi spelade "Mamma mia" men så fort jag kom till teatern och hörde musiken så lyftes jag upp igen, berättar hon.

Det är över 30 år sedan Benny Andersson och Björn Ulvaeus skrev musiken till "Chess" och ännu längre sedan de skapade många av de Abbalåtar som hörs i "Mamma mia". Trots det fortsätter musiken att spelas, även utanför Sveriges gränser.

– Sist jag var i Nashville besökte jag en countrybar och där spelade de "Dancing queen" mellan spelningarna. Det snurrar alltid någon form av Abbahyllning i världen, säger Kalle Moraeus.

TT: Vad tror du att det beror på?

– Den här musiken är forever. När tiden har fått göra sitt urval kommer bara de största musikskaparna att finnas kvar och jag är helt övertygad om att Björn och Benny finns bland dem.