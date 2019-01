Foto: Maja Suslin/TT

32-åringen, sedan tidigare väl känd av polisen, greps efter en misstänkt grov stöld på Långö under natten mellan torsdag och fredag. Nu begärs han häktad även misstänkt för ett par andra stöldärenden tidigare under höst och vinter – både i Karlskrona och Ronneby kommun. Misstankarna omfattar även våld mot tjänsteman, sedan 32-åringen attackerat en polis vid bensinmacken Ingo vid Skeppsbrokajen i slutet av oktober. Häktningsförhandlingar hålls under måndagseftermiddagen.

Texten uppdateras.