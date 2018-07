Bastian spårade upp efterlyst man

Foto: Polisen/TT

Den efterlyste mannen försökte gömma sig långt in under en altan. Men det var ingen match för polishunden Bastian.

Det var vid 20.30-tiden på torsdagskvällen som en patrull mötte en bil på Päronvägen i Backabo. De anade oråd och bestämde sig för att kontrollera den.

Samtidigt började boende i området att en person släppts av, och att denne sprungit och gömt sig.

Det visade sig vara en för polisen känd, efterlyst person i 40-årsåldern. En hundpatrull med Bastian i spetsen kallades in - och snart nosades mannen upp, ”långt in under en altan”, framgår av ett Facebook-inlägg signerat Polisen Karlskrona.

Mannen har nu fängelsestraff att vänta. Medan Bastian sannolikt får någon typ av belöning.

– Vad mannen var dömd för vet jag inte. Men det handlade om en så kallad förpassning. Han hade inte inställt sig för sitt fängelsestraff, och var därför efterlyst, säger Stefan Myrén, polisens inre befäl i Karlskrona till BLT.