Avled efter trafikolycka i Skåne

En kvinna i 60-årsåldern från Karlskrona avled under söndagen på sjukhus i Kristianstad efter en trafikolycka i Skåne.

Larmet om olyckan med två personbilar inblandade inkom klockan 17.26. Olyckan inträffade på den mötesfria vägen mellan Ignaberga och Vinslöv ett par hundra meter från Lommarpskorset.

– En personbil fick av någon anledning motorstopp på vägen och saktade in och körde till kanten. Det kom en bakomvarande bil som saktade in med en rätt så hård inbromsning och en tredje bil hann inte stanna utan körde in i bakänden på mellanbilen, säger Jan-Olov Fröjdh, yttre befäl vid räddningstjänsten i Hässleholm till tidningen Kristianstadbladet.

I mellanbilen som blev påkörd färdades två personer i en sjuktransport. Kvinnan som satt som passagerare i fordonet fick föras i ambulans till CSK i Kristianstad med allvarliga skador. Hon avled senare på sjukhuset.

Övriga inblandade i olyckan ska ha klarat sig med lättare fysiska skador. Den främre bilen som stannade först blev aldrig påkörd.