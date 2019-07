Arenasanering ledde till gifter i havet

Saneringen av den nya eventarenan i Karlskrona ledde till att gifter över riktvärdet pumpades ut i Östersjön.

Foto: Mattias Mattisson

När den nya eventarenan sanerades 2017 stötte arbetet på ett problem. Under en månad var orenat vatten tvunget att pumpas ut i Östersjön. Det gjordes åtgärder för att begränsa spridningen av grumlade vattenmassor.

Nu har Sydöstran rapporterat att den första provtagningen efter akutpumpningen visar på halter av zink över det förhöjda riktvärdet. Halter av bly är även över det ursprungliga riktvärdet.

Under juli muddrades total 14 ton massor upp till ett djup av cirka 0,5 meter under ytan, samtliga halter av gift sjönk under muddringen.

WSP bedömer att de inte behöver göras ytterligare kontroller.