24 ton i lasten – över en promille i blodet

Den 50-årige lastbilschauffören uppger att han hade druckit alkohol i Polen och ”kanske” på färjan till Sverige. Han kände sig dock inte påverkad och tänkte bara köra sin lastbil med 24 tons last ett par hundra meter. Ett test i Verköhamnen den 9 maj visade att han hade 0,65 milligram alkohol per liter utandningsluft - motsvarande 1,3 promille i blodet. Med hänvisning till att han fick dagsböter för rattfylleri så sent som i februari och att körningen skett med så pass tung last bestämmer tingsrätten att påföljden blir en månads fängelse.