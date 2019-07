20-åring anhållen för våldtäkt

Foto: Johan Nilsson/TT

En 20-årig man är anhållen misstänkt för våldtäkt. Anmälare är en några år yngre kvinna. Brottet uppges ha skett inomhus i centrala Karlskrona någon gång under lördagskvällen eller natten till söndag. Efter att polisen hade fått in anmälan om våldtäkt anhölls 20-åringen i sin frånvaro. Under söndagsmorgonen kunde polisen gripa den misstänkte mannen. Mannen och den yngre kvinnan ska känna varandra sedan tidigare.