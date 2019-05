13 nya akter bokade till Hasslöfestivalen

Foto: Andreas Blomlöf

Hasslöfestivalen ser ut att gå ett fullspäckat jubileumsfirande till mötes.

Ulf Lundell, Veronica Maggio, Linnea Henriksson och Smith & Thell är, med flera, klara sedan tidigare.

Nu presenteras ytterligare 13 akter.

11–13 juli firar Hasslöfestivalen 20 år.

En redan lång lista med artister blir nu ännu längre.

– Det känns verkligen som att vi har fått ihop en dröm-lineup inför jubileumsåret, säger Malin Törnquist, som håller ihop festivalens bokningar, i ett pressmeddelande.

– Vi har allt ifrån legendariska Hasslöband till världsstjärnor och några av Sveriges största artister. Nu längtar vi till sommaren på riktigt, avslutar hon.

Följande 13 akter presenterades under fredagen:

Strindbergs

Janne Borgh (Moderns) och Johan Johansson (KSMB) bildade trion Strindbergs 1982 efter att deras gamla band splittrats. Med Strindbergs förenades punk, popmusik, vassa texter och ett sagolikt röj. I en epok när andra band spelade synt i kostym spelade Strindbergs rock’n’roll och slog sönder gitarrer.

Anders F Rönnblom – mer än 50 år av Rockpoesi

Vid 73 års ålder och efter drygt 30-talet skivor fortsätter “F:et” som han kallas att turnera land och rike runt och släppa material på löpande band. Nyligen öppnade han upp stora ”Retrospectives”-lagret av outgivna kompositioner som samlats under en 50-årig musikkarriär. Ett färskt exempel är den nyss utgivna ”Garagesekvenser”, 15 låtar från 70-talets mitt som av många kritiker anses vara bland det bästa han gjort – med recensioner som 5 av 5 möjliga i HiFi Musik och 10 av 10 möjliga i Uppsalanyheter.

Visministeriet ger minneskonsert - 20 år efter Afzelius bortgång

Det är i år 20 år sedan sångförfattaren och artisten Björn Afzelius dog - och det är i år också 20 år sedan Hasslöfestivalen arrangerades för första gången. I sommar uppmärksammas båda dessa minnesdatum när Visministeriet åter samlas för att hylla Afzelius och hans musikaliska skatt. Under 2018 återbildades Visministeriet med en ny och större sättning och hela bandet finns förstås samlat på festivalens exklusiva jubileumskonsert.

Visministeriet består av: Patric Ogenblad sång och gitarr, Åke Larsson sång och gitarr, Therese Ogenblad sång och percussion, Ove Johansson bas, Martin Hult Ogenblad klaviatur, David Blomé sologitarr, Reagan Andersson sång, gitarr och munspel samt Johan Ogenblad trummor.

Eddie Meduza Lever

Eddie Meduza Lever har sina rötter i Eddies eget gamla kompband och levererar alla de stora hitsen. Under 90-talet gjorde dom folkparkerna osäkra med rungande Rock’n Roll och vrålande V8:or. Då som delar i Eddie Meduza & The Roaring Cadillacs, på eller av scenen. Nu turnerar dem för att hylla sin bortgångne vän Erroll Norstedt som gick ur tiden 2002. För några år sedan gjorde samma gäng succé på Sweden Rock Festival med allsång som ekade över hela Blekinge.

Fredrik Mattsson (ställföreträdande vokalist), Björn Melin (gitarr från originalbandet), Uffe Bejerstrand (tidigare Eddies bokare och manager, nu basist) och Dr. Åke Eriksson (trummor från originalbandet).

Dún Aengus

Under torsdagens invigningskväll får vi återigen se en mindre tältscen som fylls av musik med bandet Dún Aengus i flera set. Bandet är en duo som tagit sitt namn från en plats på den lilla ön Inishmore på Irlands västkust. Dún Aengus spelar irländsk och skotsk folkmusik med inspiration från klassiska band som The Dubliners och The Clancy Brothers. Deras musik har tagit dem på hyllade turnéer världen över.

Hasslö Musikförening

För 20 år sedan drömde några i Hasslö Musikförening om en festival. I år firar festivalen de grundade 20 år. I samband med festivalens jubileum växlar förening upp och levererar hela åtta stycken band till årets program:

Selmas Broskband

Kräk

Martin, Merrick and Me

Rumble Boys

Combat Rock

Återvunnet Material

Post Residence Club

Sjuttons Port

Källa: Paraply