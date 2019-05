Vänsterstöd åt strejkande piloter

Foto: Bo Åkesson

Kommunistiska partiets Lars Jeppsson manifesterade på torget.

Han manade till bojkott i EU-valet.

Och gav de strejkande piloterna sitt stöd.

Det blåste snålt på Stortorget, där vårsolen gjorde sitt bästa för att värma den tunnsådda åhörarskaran. Cirka 40 personer var på plats för att lyssna på Lars Jeppssons 1 maj-tal. Han stod flankerad av några partikamrater med ”Röd Front-banderollen” i ett stadigt grepp medan han gick till angrepp mot USA, Nato och kapitalismen.

Den eskalerande konflikten i Venezuela, med tisdagens misslyckade kuppförsök, fick kritik och Lars Jeppsson pekade på att Nicolás Maduro var en folkvald president,

– Han fick 68 procent av rösterna i valet, säger han.

Lars Jeppsson konstaterade att det snart är EU-val, något han ogillar. Han ansåg att mycket var odemokratiskt och tyckte att parlamentets ledamöter var maktlösa.

– Att vara demokrat 2019 är att bojkotta EU-valet, säger Lars Jeppsson.

Han gav de strejkande SAS-piloterna sitt stöd och poängterade att den bild av strejken som målades ut var sedd ur arbetsgivarens horisont. Han läste upp ett brev från en pilot som förklarade att han jobbade 14 timmar per dag, 47,5 timmar per vecka och var ledig en helg per månad. Lönen var 35 375 kronor i månaden.

– Piloterna är värda vårt stöd i sin kamp, säger Lars Jeppsson.

Socialnämndens ledamöter i Karlskrona, som revisorerna inte vill ge ansvarsfrihet, fick också en uppmuntran av Lars Jeppsson. Nämnden hade ett minus på 77 miljoner kronor

– Behovet måste få styra, säger Lars Jeppsson, som förordade civil olydnad som ett medel i kampen för ett bättre samhälle.