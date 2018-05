Foto: Hasse Holmberg

Vid klockan 3.30 under natten mot fredag konstaterades ett inbrott i en cykelaffär på Horsarydsvägen. Någon har brutit sig in och bland annat tillgripit cyklar. Polis har skickats till platsen för inledande brottsplatsundersökning och avspärrning av platsen i väntan på ytterligare undersökning under dagen.

Texten uppdateras.