Nytt företagspris bildat till galan

Foto: Patric Söderström

Karlshamns kommun instiftar ett nytt företagspris.

Det ska delas ut på Guldekengalan.

Tanken med priset, Made in Karlshamn, är att lyfta fram företag som aktivt arbetar för att stärka kommunens varumärke. Det ska också ingå i intäktsbasen, vilket företag gör som säljer varor och tjänster på marknader utanför Blekinge.

Här kan bland annat ingå exportföretag och turistanläggningar som lockar besökare bortom Blekinge. Det skriver kommunen i ett pressmeddelande.

– Den här typen av bolag fyller en särskild viktig uppgift. De tillför pengar till länet och skapar även intäkter till våra lokala serviceföretag, säger Mathias Wijk, näringslivschef i Karlshamn i pressmeddelandet.

Vinnaren av Made in Karlshamn nomineras till Guldeken 201, som hålls den 5 oktober i Ronneby. Made in Karlshamn ingår i prisklassen Made in Blekinge.

Kriterierna för Made in Karlshamn är:

•Företaget ska ha säte i Karlshamn.

•Det ska bidra till att stärka Blekinge/Karlshamns varumärke.

•Det ska vara en egen produkt/tjänsteutveckling.

•Företaget ska ha en betydande del av sin omsättning utanför regionen.