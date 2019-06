Ny bana för populärt spel

Foto: Jonas Gustafsson

När Anna Bläckberg började med padel fastnade hon direkt.

Det är en sport som lockar allt fler.

I Karlshamn invigdes en bana till under lördagen.

Det var strålande solsken när Mats Dahlbom (C), ordförande i teknik- och fritidsnämnden invigde den nya padelbanan vid Väggabadet. Han nöjde sig inte med att hålla tal, utan tog även en match på den nya banan. Spelpartner var Magnus Dagmyr (S), ledamot i nämnden och på andra sidan nätet befann sig Thomas Svensson, fritidschef vid kommunen och Ulf Smiding, ordförande i Carlshamn Padel.

– Jag tycker de var lite hårda mot oss, säger Mats Dahlbom, efter invigningsmatchen.

Men han och Magnus Dagmyr tyckte att det var kul.

– Det kan nog bli två nya medlemmar i klubben, äger spelduon.

Foto: JONAS GUSTAFSSON

29-åriga Anna Bläckberg, som är rankad tolva i Sverige stod vid sidan av och tittade lite på när de fyra männen spelade. Hon gav BLT tre bra tips att ta med sig inför en match.

– Gå fram på nätet direkt efter serven, prata med din partner och ha glädje i spelet, säger hon.

Anna Bläckberg började själv spela padel för cirka tre år sedan och tyckte att det var jättekul med en gång. Hon hade tidigare spelat tennis och squash, två sporter som padel kan sägas vara någon slags kombination av.

– Jag spelade padel första gången 2016 och föll för det direkt. Det är både roligt och socialt, säger Anna Bläckberg, som är från Karlshamn, men som bor i Lund sedan flera år tillbaka.

Foto: Jonas Gustafsson

Padeln upptar mycket av hennes fritid. Hon tränar tre gånger i veckan, är tränare två gånger i veckan och tävlar på helgerna. Padelspelandet ägnar hon sig åt när hon inte jobbar som infektionsläkare eller sköter om sina doktorandstudier.

– Det är så himla roligt. Det blir så roliga bollar i spelet och jag skrattar mycket, säger Anna Bläckberg, som blev trea i lag-SM i Trollhättan.

Foto: Jonas Gustafsson

Ulf Smiding konstaterar att det är populärt att spela padel i Karlshamn. Den första banan vid Väggabadet stod klar 2016 och invigdes i maj 2017. Då var det inte så många som var intresserade av sporten. Men redan 2018 var banan fullbokad. Därför fanns det behov av en bana till, som ligger vid sidan av den första.

– Det är suveränt att det finns en bana till säger han.

– Det ät livsnödvändigt, säger Mattias Larsson, kassör i Carlshamn Padel.

Föreningen har cirka 120 medlemmar, varav de flesta är mellan 20 och 50 år. En fjärdedel av medlemmarna är kvinnor.

– Vi har riktade träningar ungefär var 14:e dag för att fånga upp mer kvinnor, säger Ulf Smiding.

De två padelbanorna befinner sig utanför Väggabadet och det är kodlås in till dem. De går att boka via Karlshamns kommuns hemsida och de kostar 240 kronor per timme. Carlshamn Padel räknar med att det blir ett billigare timpris på udda tider.