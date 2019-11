Hastigheten sänks till 30 km i timmen i hela innerstaden

Foto: Marcus Lindblad

Nu är det klart. Hela Karlshamns innerstad har fått nya hastighetsskyltar.

Det är 30 km i timmen på alla gatorna.

Det har tagit drygt tio av av diskussioner fram och tillbaka. Men nu är det klart med de nya skyltarna i innerstaden.

– Vi har satt upp totalt 40 skyltar och trafikanter som kommer in till Karlshamn via Hinsetunneln möter den första 30-skylten där, säger Mats Dahlbom (C) ordförande i trafik- och fritidsnämnden.

Syftet är att få ner hastigheten i innerstaden och få en lugnare trafik. Med de nya hastighetsskyltarna kan polisen också lagföra fartsyndarna, och det handlar om dryga böter.

– Det kan lätt bli 2 500 kronor om man kör lite för fort. Vi har haft en del buskörning inne i staden i somras. Och den har bidragit till att vi kom fram till ett beslut, säger Mats Dahlbom.

Enligt honom och politikerna i nämnden kommer hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen att öka trafiksäkerheten samt spara liv och allvarliga skador.

Kostnaderna för att få upp de nya skyltarna ligger runt 100 000 kronor.

– Regeln är att när bilister möter den första 30-skylten är det den hastigheten som gäller tills de kommer till en skylt som visar en annan hastighet, säger Mats Dahlbom.