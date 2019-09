Missing People letar efter den försvunna 81-åringen – arrangerar skallgång

Missing People arrangerar skallgång för att hjälpa polis och anhöriga hitta mannen som försvunnit i Asarum.

Foto: Melina Ekh

En man född 1938 har varit borta sedan lunchtid i måndags. Polisen har bland annat letat med hjälp av hundpatruller och helikoptrar. De rapporterade så sent som klockan 8 under tisdagskvällen att de fortsätter leta med oförändrad styrka. Polisen ska ha fått tips om att mannen befunnit sig vid Asarums kyrkogård både under måndagen och tisdagen.

Nu berättar Missing People att även de är inblandade i sökandet efter mannen.

Klockan 9 under onsdagen ska Missing People gå skallgång letandes efter mannen. Gruppen ska samlas vid Polishuset i Karlshamn. De uppmanar folk att ansluta sig under dagen och hjälpa till i sökandet.

Gruppen ger en del tips på vad som kan behövas under en skallgång. Se till att ha med ombyte, en matsäck, något att dricka och en laddad mobil.

Man behöver inte föranmäla sig och man får gärna ansluta sig löpande under dagen.

”Hjälp oss, polisen och anhöriga att hitta 81-åringen som är försvunnen sedan den 16 september 2019”, skriver Missing People på deras Facebooksida.