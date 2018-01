Kvarglömd fick läggas in på sjukhus

En brukare fick läggas in på sjukhus för vård.

Detta efter att ha blivit sittande i sin rullstol för länge.

Det var när brukaren hade två besök under en dag som denna blev sittande i sin rullstol till sent in på kvällen. Personen hade en känd problematik med sår och det var känt av personalen. Det framgår av den lex Sarah-utredning som är gjord, vilket Karlshamns kommun skriver om på sin hemsida.

När kvällspersonalen kom blödde brukarens sår och en sjuksköterska kontaktades. Det hade inte genomförts tryckavlastande åtgärder.Dagen efter lades personen in på sjukhus.

Detta hände trots att det finns en genomförandeplan, där det står att brukaren behöver vila på eftermiddagen. Avsteg från planen får konsekvenser. Det framgår att en ökad medvetenhet om risker behövs.

Nu kommer genomförandeplanen för brukaren att uppdateras och det ska göras riskanalyser, vilka ska dokumenteras.