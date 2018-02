Kräver ministern på svar om stängd tingsrätt

Riksdagsledamot Suzanne Svensson (S) har ställt en fråga om den stängda tingsrätten i Karlshamn.

Hon vill ha svar av justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S).

Det var under onsdagen som Suzanne Svensson lämnade in en skriftlig fråga till statsrådet. Detta apropå att Blekinge tingsrätts kansli i Karlshamn fortfarande är stängt. Det var redan 2012 som dåvarande justitieministern Beatrice Ask (M) gav besked om att tingsrätten skulle hållas fortsatt öppen. Men sedan dess har åren gått och miljonnotan för de oanvända lokalerna fortsätter att växa.

BLT har senast berättat om detta i måndagens tidning. Då uttalade sig riksdagsledamot Peter Jeppsson (S) om behovet av att ha en lokalt förankrad tingsrätt även i västra Blekinge. Han vill ha lokalen i Karlshamn öppnad igen och tyckte det var märkligt att den var stängd..

Suzanne Svensson aviserade då att hon skulle ställa en fråga om tingsrätten, vilket hon nu gjort under onsdagen. Hon frågar Morgan Johansson vad han gör för att ”tillse att ett avgörande nås i frågan.”

Suzanne Svensson påpekar att det är avgörande för invånarnas förtroende för rättsstaten att Karlshamn fortsätter vara kansliort för Blekinge tingsrätt. Hon menar att det är viktigt att ha en lokal närvaro för rättssystemet i samhället och att kunna rekrytera nämndemän från närområdet.

Det är också av betydelse att ha kansliet öppet när polisen och brottsbekämpningen får ökade resurser understryker Suzanne Johansson vidare i sin skriftliga fråga. ”Då är det huvudlöst att inte hålla tingsrättens lokaler öppna” betonar hon.