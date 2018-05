Living next door to Alice, Lay back in the arms of someone, I'll meet you at midnight... Räkna med de gamla 70-talsklassikerna i Svängsta den 1 augusti. Smokie, med originalmedlemmen Terry Uttley, kommer då och spelar ”hemma hos” Sven Melander, i trädgården intill Mörrumsån.

Biljetter släpps den 7 maj.