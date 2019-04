Klart: Stjärnparad till festivalen

Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT

Kalle Moraeus och Orsa spelmän, Karlshamns musiksällskap med Mikaela Brorsson (dirigent), Elisa Lindström och Karin Thulemark (solister) – och så stjärnorna från We will rock you, Rock of 80's, Jersey Boys samt Ghost. Dessutom Eva Jumatate, Thomas Di Leva, Robert Wells med 11-mannaband, Vocalettes plus Jacob Samuel.

Under tisdagen släppte arrangörerna bakom Östersjöfestivalen fler artister. De uppträder torsdag till och med lördag, 18–20 juli.

Molly Sandén, Uno Svenningsson och Markus Krunegård framträder vid onsdagens konsert, 17 juli.

Texten uppdateras.