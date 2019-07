I bråk med polis och vakter

Foto: Johan Nilsson/TT

Under årets Östersjöfestival har polisen fått in sju anmälningar om våld eller våldsamt motstånd mot tjänstemän. Det är poliser och ordningsvakter som gjort dessa anmälningar efter att ha blivit utsatta för våld eller hot om våld i anslutning till att personer har omhändertagits eller gripits En handfull fall av misshandel och omkring tio anmälningar om narkotikabrott, vara ett innehav, är också facit efter festivalen. Et fall av sexuellt ofredande och ett brott mot knivlagen har också anmälts.