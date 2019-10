Husägare drabbad av inbrott

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Det har skett ett inbrott på Hokavägen under fredagseftermiddagen. Det var kvart över ett som någon person, eller några personer, tog sig in i ett hus genom att bryta upp entrédörren. Inne i huset stals saker, men det är ännu oklart vad det är som har stulits under inbrottet. Det konstaterar inre befäl vid polisen i Karlskrona.